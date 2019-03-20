Сумма страховой выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств повышена с 12 млн до 40 млн сумов. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 18 марта, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции. Документ вступит в силу через три месяца.

Как уточняет Фонд гарантирования выплат по ОСГО, такое решение принято для увеличения покрытия обязательным страхованием вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Постановлением утверждены разноцветные бланки страхового полиса двух видов: с ограничением количества водителей и без ограничения количества (известный в народе как VIP-полис). Выданные ранее полисы сохранят свою силу до конца срока их действия.

При этом существенно снижены и установлены единые для юридических и физических лиц страховые коэффициенты, используемые для расчета цены полиса. Фонд приводит пример стоимости полиса для физического лица 22 лет, проживающего в Ташкенте и впервые приобретающего полис.





Постановлением запланировано внедрение Единой информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Для оформления полиса ОСГО отныне не будет требоваться предоставление доверенности или иного документа, подтверждающего право владения данным транспортом.

Кроме того, если в Единой информационной системе имеются необходимые данные, разрешается оформление страховки без предоставления страхователем документов (паспорта, технического паспорта транспортного средства и водительских прав).