Череда весенних праздничных выходных уже близко, все в предвосхищении отдыха и превосходного настроения. Но поводов для радости не бывает много. Компания Novastroy искренне поздравляет всех жителей страны с весенним праздником Навруз и преподносит необыкновенный подарок.

Впервые в честь праздника компания NovaStroy дарит прекрасную возможность всем жителям Узбекистана приобрести одну из квартир в ЖК NovaCenter или ЖК NovaGarden со скидкой 21% и начать новый путь к счастливому будущему.





NovaStroy — компания, нацеленная на привнесение новых инженерных и архитектурных решений в современный строительный бизнес. Учитывая все нынешние требования, компания строит дома, в которых уют и комфорт сочетаются с совершенным стилем, качеством и развитой инфраструктурой.

Два эксклюзивных проекта NovaCenter и NovaGarden являются лучшими творениями инженеров высшего уровня, совмещая в себе комфортабельные условия и современные новшества. Оба жилых комплекса созданы для удовлетворения желаний каждого отдельного человека и всего общества в целом.





ЖК NovaCenter — это комплекс из трех восьмиэтажных домов, где каждый сможет подобрать для себя 2-, 3- или 4-комнатную квартиру со свободной планировкой. Также в наличии имеются апартаменты с необыкновенными мансардами, являющимися мечтой многих современных жителей.

С мыслями об архитектурном дизайне и красоте жилого комплекса были применены все новейшие технологии безопасности, обеспечивающие прочный фундамент, выдерживающий землетрясения в девять баллов. Просторный холл, современные элитные швейцарские пластиковые окна Engelberg, качественные немецкие лифты SRH 1000 kg, российские двери Torex, французские котлы Chaffoteaux, отделка из благородного травертина — это не только радует глаз, но и обеспечивает максимальные условия комфорта и качества. Развитая, продуманная во всех смыслах инфраструктура, детская площадка, озелененная зона с красивым фонтаном, охраняемая подземная парковка созданы для удовлетворения всех потребностей современного жителя.





ЖК NovaGarden расположен в одном из привлекательнейших мест Юнусабадского района, в 10 минутах от центра города с не менее развитой инфраструктурой и транспортной развязкой. Этот жилой комплекс из четырех шестиэтажных домов отличается выдающейся архитектурой и безграничными возможностями. Благодаря этому у владельцев квартир есть возможность организовать внутриквартирное пространство и объединить помещения на свой вкус.

Во всех квартирах установлены система автономного отопления Navien, окна Ekopen, качественные российские двери Argus. Круглосуточная охрана с видеонаблюдением 24/7 и сейсмостойкость в девять баллов — бесспорные показатели безопасности и качества жилого комплекса. Детская площадка, озелененная зона, современный спортивный зал, подземная парковка, захватывающая дух панорама города на верхних этажах домов — воплощение заветных желаний каждого жителя. Уютная атмосфера в гармонии с природой и насыщенный городской ритм — все это в одном жилом комплексе NovaGarden.





Все невозможное всегда становится возможным при наличии профессионализма и бесконечного желания привнести в жизнь тепло и уют. Мечты должны сбываться, а счастье озарять судьбу всех жителей республики. С NovaStroy есть возможность построить свое достойное счастливое будущее в одном из жилых комплексов компании, приобретя квартиру со скидкой 21%.

Праздничная акция будет действовать с 21 марта по 21 апреля.

Акция не распространяется на нежилые, коммерческие помещения.

Телефон: (+998) 93−501−55−55

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