Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана создало чрезвычайную рабочую группу в связи с митингами против трудовых мигрантов из Центральной Азии в Республике Саха (Якутия), сообщила пресс-служба Минтруда в своем Telegram-канале.

Несколько тысяч жителей Республики Саха 18 марта вышли на митинг против трудовых мигрантов. Причиной послужило изнасилование жительницы Якутска, в котором Следственный комитет России обвиняет троих выходцев из Кыргызстана. Подозреваемые уже задержаны.

В спорткомплексе «Триумф» была организована встреча с жителями с участием главы республики Айсена Николаева и мэра города Сарданы Авксентьевой, которые выступили с предложением ужесточить региональную миграционную политику. Айсен Николаев заявил, что для защиты интересов жителей будут введены ограничения и некоторые запреты в отношении трудовых мигрантов, если это необходимо.

По данным издания Meduza, 18 марта на работу не вышли мигранты, работающие таксистами и продавцами в овощных лавках. В отношении трудящихся из других стран начали поступать угрозы.

Как пишет РИА Новости, начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь. Кроме того, семь человек напали на мигранта-водителя одного из городских автобусов.

На сегодняшний день в Республике Саха, по данным Минтруда Узбекистана, работают 11250 граждан Узбекистана. Сотрудники министерства связались с представителем узбекской диаспоры в Якутии Тошпулатом Едгоровым.

«По предоставленной информации, сегодня ситуация некритичная, жизни и здоровью наших соотечественников ничего не угрожает. Несмотря на это, представитель диаспоры призывает не терять осторожность и не посещать места массового скопления людей без необходимости», — говорится в сообщении.

Ситуация находится также «под пристальным надзором» представителя Агентства по внешней миграции при Минтруда Узбекистана в России Саиднумона Мансурова. По его словам, ситуация в Республики Саха стабилизировалась.

Граждане Узбекистана, работающие в Республике Саха, для поддержки и защиты своих прав могут обращаться по «горячей линии» Минтруда в Москве +7 (903) 507-76-67 и в Ташкенте +998 (71) 200−06−00.