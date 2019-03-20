Жители столицы, находящиеся в приятном предвкушении и крайней заинтересованности, с нетерпением ожидали открытие уникального флористического бутика. В сети то и дело появлялась информация, которая интриговала, вызывая интерес к бренду с говорящим названием Infinity Roses. И вот 5 марта под звуки живой оркестровой музыки состоялось торжественное открытие цветочного салона Infinity Roses. По случаю такого значимого события была подготовлена особая программа. А процесс открытия превратился в целое торжество и изысканный праздник для гостей.





Гости вечера: известные блогеры, успешные бизнесмены и светские львицы города находились под впечатлением от увиденного. Витрина магазина была покрыта черным, манящим полотном, что не могло не вызвать большого интереса не только у гостей мероприятия, но и у случайных прохожих. Наконец под звуки фанфар, была перерезана красная ленточка и опущен занавес. Поистине зрелищное и волнительное открытие превратилось в целое представление.





Организация мероприятия была на высшем уровне: красная ковровая дорожка, живая музыка, нежный запах роз, витавший в воздухе, и яркие вспышки фотокамер. Гостей бутика на протяжении всего вечера не покидало ощущение, будто они находятся на торжественном мероприятии высшего общества.

Вниманию первых гостей бутика роз была представлена специальная программа, мастер классы от профессиональных флористов с многолетним стажем, фуршет и, конечно же, презентация тех самых, волшебных роз.





Есть мнение, что роза является королевой цветов. Основатели флористического бутика Infinity Roses вдохновились именно этим выражением. Так и пришла идея открыть цветочный бутик, в котором будут представлены только розы. Основной особенностью представленных здесь цветов является то, что им практически неподвластно время. Эти прекрасные цветы могут храниться без воды и особого ухода вплоть до пяти лет.





Флористический бренд Infinity Roses предлагает переосмыслить искусство дарить подарки. Только представьте, вы можете преподнести подарок, на вид хрупкие, но очень нежные цветы, которые будут напоминать адресату о силе ваших чувств еще очень долгое время.





Infinity Roses представляют более 30 цветов «вечных» роз, от натуральных и до удивительных и неповторимых: черные, золотые, фиалковые и другие редчайшие оттенки. Такой широкий спектр цветовой палитры порадует даже самых прагматичных, но в тоже время чутких ценителей флористического мира.





Помимо чудесных подарков, флористический бутик представляет вниманию любителей прекрасного еще новый взгляд на декор и оформление пространства во время особенных мероприятий. Теперь атмосферу праздника можно будет сохранить на длительное время, заморозив красоту мига жизни прекрасных цветов.

Телефон: (+998) 99−001−11−22

Ориентир: кофейня «Чайкоф»

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 40

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