Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О государственном заказе по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест на 2019 год», сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

По данным Минюста, в этом году будет создано более 370 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, более 182 тысяч людей будет занято на сезонных и временных работах.

В рамках государственного заказа создадут более 64 тысяч вакансий, а для лиц, нуждающихся в социальной защите и затрудняющихся в поиске работы, — более 46 тысяч.

Постановлением предусмотрено выделение субсидий на следующие цели:

работодателям — для погашения расходов, связанных с переподготовкой работника, принятого на работу по направлению центров содействия занятости и социальной защиты населения — в течение 6 месяцев ежемесячно в размере 810 тысяч сумов;

безработным, изъявившим желание заниматься предпринимательством и прошедшим регистрацию в центре содействия занятости и социальной защиты населения, — для погашения расходов, связанных с налаживанием бизнеса, в размере 2 млн 27 тысячи сумов;

организациям, принявшим на работу лиц из социально нуждающихся слоев населения сверх минимального числа квоты, — в течение 12 месяцев ежемесячно в размере 405 тысяч сумов;

на приобретение теплиц легкой конструкции, зерен, саженцев и средств орошения — в размере от 608 тысяч до 2 млн сумов.

До конца года запланировано предотвратить рост уровня безработицы в регионах страны и снизить уровень безработицы в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской и Ферганской областях, отмечается в сообщении.