Каждый год в Узбекистане несколько тысяч студентов оканчивают вузы и делают первые шаги во взрослой жизни. Многие из них обладают недюжинными способностями и творческими идеями, при этом не совсем имеют представление о том, как на этом зарабатывать.

Чтобы помочь выпускникам вузов и начинающим предпринимателям реализовать свой творческий потенциал, Британский Совет организовал программу по предпринимательству в высшем образовании Creative Spark.





Creative Spark — это пятилетняя программа по развитию международного партнерства между вузами Великобритании и странами-участниками проекта в области развития навыков креативного предпринимательства. В проекте участвуют страны Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан), Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и Украина.

Планируется, что за первый год реализации проекта в него будут вовлечены более 10 тысяч студентов и молодых предпринимателей.

«Британский Совет провел исследования и выяснил, что у студентов и выпускников университетов стран Центральной Азии есть большой творческий потенциал, который можно с успехом реализовать. Британским университетам было предложено поучаствовать в создании и продвижении специальной программы, которая помогла бы установить международные связи между вузами. Колледж Голдсмит вызвался принять участие, так как трое из его преподавателей ранее посещали Узбекистан и увидели, что в этой стране богатая и интересная культура. И мы приехали сюда, чтобы сравнить методы преподавания, поработать со студентами и изучить современное искусство в республике», — сказала Шон Прайм, куратор первой серии тренингов Creative Spark.





Программа Creative Spark состоит из трех ключевых элементов:

Развитие партнерства между университетами и креативными учреждениями Великобритании и стран-участниц. Кроме того, поддержка развития навыков креативного предпринимательства в рамках образовательного процесса, а также создание центров предпринимательства. Проведение серий тренингов по навыкам предпринимательства для студентов и креативных предпринимателей. Изучение английского языка при помощи различных онлайн-ресурсов.

«Мы надеемся, что университеты изменят способ поддержки творческих студентов и будут им подсказывать не только как стать хорошим артистом или дизайнером, но и как преобразовать свой талант в бизнес. Думаю, что наша программа сможет повлиять на креативную экономику и помочь предпринимателям стать сильнее. Возможно, университеты пересмотрят свою программу обучения и сделают больший акцент на том, как помочь студентам организовать свой бизнес», — сказала Никола Тернер, куратор первой серии тренингов Creative Spark.





Цель Creative Spark — изучить успешный британский опыт в сфере креативного предпринимательства и установить партнерство между университетами Великобритании и вузами стран-участниц. Финансирование может охватывать различные тренинги и события по развитию предпринимательских навыков у студентов и предпринимателей: от питчинга идей и открытия бизнеса до защиты интеллектуальной собственности.

«Пришло время воспитывать творческую молодежь. Ни в одном образовательном учреждении Узбекистана нет специальной дисциплины, где учили бы мыслить творчески. Я хочу организовать свой модуль, чтобы учить студентов креативно подходить к своей работе. Также мы с коллегами планируем создать при университете банк данных и студенческих стартапов, чтобы студенты могли начать свое дело, обучаясь в вузе», — говорит Манзура Юлдашева, участница Creative Spark и преподаватель Института культуры и искусств.





Кураторами первой серии семинаров в Государственном институте культуры и искусств Узбекистана выступили представители лондонского колледжа Голдсмитс — Никола Тернер, Шон Прайм и Адриан де ла Кур.

Никола Тернер — директор компании NT Creative Arts, младший преподаватель магистерской программы «Креативное и культурное предпринимательство» в колледже Голдсмитс.

Шон Прайм — директор курса «Предпринимательство в культуре и творческих индустриях» в колледже Голдсмитс, опытный тренер, фасилитатор и консультант.

Адриан де ла Кур — лектор курса «Предпринимательство в культуре и творческих индустриях» в колледже Голдсмитс, продюсер, хореограф, режиссер.

«Данный курс отличается своей уникальностью и тем, что предоставляемые здесь знания мы не сможем найти на территории Узбекистана. Плюс этой программы в том, что нам не нужно никуда ехать, люди сами приезжают к нам. У нас с моим бизнес-партнером есть художественная студия, и разбор различных кейсов на тренингах нам очень полезен: мы понимаем, в каких моментах допустили ошибки, а где поступили правильно. Полученные знания для нас очень важны, и мы будем их распространять в этой сфере», — говорит Зульфия Абдулина, участница Creative Spark и молодой предприниматель.





В программе Creative Spark могут участвовать студенты и молодые предприниматели в консорциуме с узбекскими и британскими вузами. Для этого нужно разработать проектную заявку и подать ее через британский университет. Заявки рассматриваются в течение шести недель.

Обучение проходит в форме интенсивных тренингов с менторами из британских университетов несколько раз в год. Ранее в рамках программы преподаватели узбекских вузов творческой направленности посетили лондонских коллег для изучения методов преподавания креативного предпринимательства.

Прием заявок на участие в Creative Spark начнется 2 апреля.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−205−06−60

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, 107Б

Ориентир: Международный бизнес-центр, ст. метро «Бодомзор»

Сайт: britishcouncil.uz

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