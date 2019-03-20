«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных мероприятий выходных 21−24 марта в Ташкенте.





В кинотеатрах столицы стартовали три премьеры: мультфильм «Волшебный парк Джун», российская комедия «Трезвый водитель» и драма «Тень».





С 21 марта в Ташкенте начинается Неделя театрального искусства, во время которой все желающие смогут посетить спектакли бесплатно. С полным репертуаром театров, участвующих в мероприятии, можно ознакомиться на Afisha.uz.





Международный кубок дружбы КВН пройдет в воскресенье во Дворце кино им. Алишера Навои. Посетителей ждет выступление одной из лучших команд Высшей лиги КВН АМИК — «Борцы».





Smart Tennis school в субботу проведет День открытых дверей, во время которых тренеры проведут бесплатные мастер-классы для детей.

На весенние мастер-классы приглашает Ташкентский политехнический музей, где дети смогут научиться робототехнике, рукоделию, гончарному искусству.

Принять участие в научных экспериментах, посмотреть на шоу мыльных пузырей можно будет в «Научной лаборатории», где на выходных пройдет развлекательная программа «Новые приключения Гарри Поттера».





Праздничные мероприятия, посвященные Наврузу, пройдут на нескольких площадках Ташкента:

на Бродвее пройдет фестиваль национальной и электронной музыки;

в Central Park посетителей ждет сумаляк, плов и выступление оркестра им. Батыра Закирова;

в парковой зоне Residence Park Hotel пройдет Фестиваль Art&Folk Fest;

Lokomotiv Amusement Park приглашает на Zumba party.

Интересные акции подготовили ледовый каток Ice Avenue, где 21−22 марта можно будет покататься на коньках с 50% скидкой, и батутный центр «Галактика» — весь день будет действовать единая цена без ограничений по времени.

Где в Ташкенте пройдут еще праздничные мероприятия, — в подробном материале на Afisha.uz.





Центральный экопарк Ташкента им. Бабура 21 марта запускает Navruz Sport Fest по футболу, волейболу, бадминтону, настольному и большому теннису — победителей ждут призы.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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