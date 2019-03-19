Узбекистан с 20 марта вводит для граждан Объединенных Арабских Эмиратов безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию страны. Указ об этом 18 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформляться в загранучреждениях Узбекистана в течение трех рабочих дней, не считая дня приема документов. При этом отменяется требование обращения приглашающего юридического лица в Узбекистане в Министерство иностранных дел.

Как отмечается в указе, изменения направлены на активизацию политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ, а также создание благоприятного инвестиционного климата и развитие туристского потенциала Узбекистана.