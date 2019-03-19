Исследовательский центр The Economist Intelligence Unit опубликовал ежегодный рейтинг городов с самым дорогим уровнем жизни. В списке представлены 133 города.

При составлении рейтинга эксперты EIU сравнивают 400 цен на 160 видов продуктов и услуг, после чего вычисляют индекс уровня жизни. За основу взяты цены на проживание в Нью-Йорке.

Сразу три города — Сингапур (Сингапур), Париж (Франция) и Гонконг (Китай) — разделили в рейтинге первое место. В первую десятку самых дорогих городов вошли Цюрих, Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Тель-Авив (Израиль) и Лос-Анджелес (США). Последние два города разделили десятое место.

Ташкент вошел в тройку самых дешевых городов мира, заняв в рейтинге 131-е место. Каракас (Венесуэла) и Дамаск (Сирия) расположились на 133-й и 132-й строчке соответственно. В десятке самых дешевых городов — Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи и Нью-Дели (Индия).