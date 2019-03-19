Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Указом в связи с празднованием Навруза помилованы 44 граждан, из них 7 лиц полностью освобождаются от наказания, 11 — условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания, наказание 12 лиц заменяется более мягкими, а сроки наказания 13 лиц сокращаются.

«Всего из учреждений по исполнению наказания в свои семьи возвращаются 30 лиц», — сообщил телеканал.

Среди помилованных — 2 человека в возрасте старше 60 лет, 5 женщин и 23 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Впервые институтом помилования воспользовался президент Шавкат Мирзиёев в 2017 году, когда было помиловано 2700 осужденных. В прошлом году в преддверии праздников Рамазан хайит было помиловано 226 человек, ко Дню независимости — 261 человек и в связи с 26-летием принятия Конституции — 136 граждан.