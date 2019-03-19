Министерство юстиции Узбекистана объявило о запуске социальной программы «Открытая юстиция». Ее цель — информирование общественности о работе ведомства и обеспечение потребности населения в правовой информации, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

В рамках программы министерство разрешило физическим и юридическим лицам использовать средства аудио- и видеозаписи в зданиях органов юстиции. Создается онлайн-система для оперативного направления жалоб о недостатках и недочетах, допускаемых работниками нотариальных контор и центров государственных услуг при выполнении служебных обязанностей.

«Выявленные случаи нарушения будут широко освещаться. Будет формироваться рейтинг сотрудников, не справляющихся с возложенными на них обязанностями. На его основе планируется адресное повышение квалификации персонала», — говорится в сообщении.

На страницах Минюста в социальных сетях теперь будут публиковаться заключения правовой экспертизы по проектам законодательных актов, вызывающихся резонанс в обществе.

Ожидается запуск специальной платформы, которая позволит получать сведения о подтвердившихся жалобах на действия или бездействия работников органов юстиции.

Министерство пересмотрело также структуру размещения кабинетов в собственном здании. Сотрудники размещаются в «широком пространстве, позволяющем беспрепятственно наблюдать друг за другом». «Граждане, пришедшие в министерство, также могут видеть, чем занимается каждый из сотрудников. Проще говоря, теперь и стены, и двери обеспечивают прозрачность. Данный метод предупреждает и коррупционные факторы», — отмечается в сообщении.

Отныне минимум два раза в год в центральном аппарате Министерства юстиции, Агентстве государственных услуг, органах и учреждениях юстиции будут проводиться дни открытых дверей.

Кроме того, информация, связанная с финансовой деятельностью Минюста и его структурных подразделений, будет размещаться на официальном сайте ведомства. В частности, планируется публиковать отчеты о выполнении сметы расходов, списки договоров о приобретении товаров и услуг.