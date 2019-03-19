Животноводческим фермерским хозяйствам и производителям кормовых культур выделят богарные и пастбищные земельные участки, находящиеся в резерве хокимиятов районов. Это предусмотрено постановлением президента от 18 марта.

Земли выделяются с обязательствами по выращиванию кормовых культур, внедрению систем капельного и дождевального орошения.

Участки предоставляются в постоянную или на длительный срок аренду по 0,5 га из расчета на каждую условную голову скота с условием превращения их в реальный источник дохода в течение 2 лет.

В рамках программы «Каждая семья — предприниматель» граждане смогут получить льготные кредиты для внедрения технологии капельного и дождевального орошения и приобретения племенного скота.

Земли и кредиты будут выделяться на основе рекомендаций центров по поддержке семейного предпринимательства, созданных постановлением Шавката Мирзиёева от 7 марта.

В порядке эксперимента в 2019 году в хозяйствах всех категорий Кашкадарьинской, Ташкентской и Хорезмской областей предприятие O‘znaslchilik Министерства сельского хозяйства организует услуги по племенному делу, в том числе сервисные услуги по искусственному оплодотворению.

Документ также разрешает пчеловодам в весенне-летний сезон перемещать семьи пчел на территорию «соседней страны» в таможенном режиме «временный вывоз». Кроме того, с 1 апреля разрешается экспорт однодневных цыплят.