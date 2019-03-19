Мощные технологические решения NETinfo позволят Hi-Tech Bank и его клиентам использовать безопасный, удобный цифровой банкинг и расширить линейку банковских продуктов новыми, более интересными и современными услугами. Цифровые предложения обеспечат клиентам Hi-Tech Bank бесперебойное обслуживание, гибкость, удобство и безопасность.





Hi-Tech Bank стремится использовать технологии, чтобы позиционировать себя в качестве инновационного банка и предоставлять высококачественные цифровые услуги, которые упростят процесс обслуживания клиентов.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Hi-Tech Bank для разработки их цифровых предложений. Hi-Tech Bank в полной мере использует потенциал мобильных и онлайн-предложений для поддержки растущих потребностей клиентов и намерен стать полностью цифровым банком. Данное партнерство приведет их к цифровой трансформации и станет началом увлекательного путешествия», — заявил Вассос Аристодему (Vassos Aristodemou), председатель и главный исполнительный директор компании NETinfo.





О NETinfo

NETinfo — это универсальная и инновационная технологическая компания, которая с 2000 года предоставляет стратегии цифровой трансформации для банков и финансовых учреждений.

Флагманские продукты компании — Цифровая банковская платформа NETinfo и Мобильные финансовые услуги (МФУ) — успешно вошли в процесс цифровой трансформации банков и финансовых учреждений в 30 странах мира.





Компания NETinfo вошла в Топ-5 поставщиков омниканальности по мнению аналитического агенства The Forrester Wave, в Топ-3 поставщиков цифрового банкинга согласно исследовательской и консалтинговой компании Gartner и в Топ-10 tech-компаний в Европе, представленным банковским журналом Banking CIO Outlook.

NETinfo фокусируется на розничном и корпоративном банковском обслуживании, управлении капиталом и страховании. Компания поддерживает банки и финансовые учреждения любого масштаба по всем географическим регионам, помогая им использовать новейшие технологии и полностью удовлетворять потребности современных цифровых потребителей.





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