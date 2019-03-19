Правительство Узбекистана прекращает регулирование цен на хлопковое масло, предназначенное для социально уязвимых слоев населения и формирования государственного стратегического резерва, реализуемое по прямым договорам, а также шелуху и шрот хлопковых семян, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

С предложением либерализовать цены на эти товары выступило Министерство финансов в декабре 2018 года.

Перечень социально значимых и стратегических видов товаров (услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, сегодня включает бензин, этиловый спирт, минеральные удобрения, услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов и другие.