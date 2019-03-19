В парк «Ашхабад» пришла весна. Все вокруг зазеленело и окрасилось нежными оттенками юности и обновления, зашумело молодой листвой и нескончаемым щебетаньем птиц.

Украшенный в честь Навруза парк «Ашхабад» поразит гостей своим великолепием. Торжественные украшения создадут потрясающее весеннее настроение, а ощущение праздника будет буквально витать в воздухе.

В парке все смогут попробовать главное блюдо весны и символ Навруза — сумаляк, а также насладиться национальными песнями музыкального ансамбля, исполненными на карнай-сурнае. Парк подготовил праздничную концертную программу: множество звезд узбекской эстрады выступят на музыкальной площадке парка.

Весенней радостью с гостями поделятся и аттракционы. В парке «Ашхабад» находится наиболее яркое и красочное колесо обозрения в Ташкенте. С него открывается изумительный вид не только на празднично украшенный парк, но и на целый город. Кроме того, здесь установлено несколько новых аттракционов, готовых дарить огромное веселье всем желающим.

Парк «Ашхабад» заряжен весенним настроением и готов ежедневно дарить тысячам посетителей радость чудесного праздника Навруз. Совершенно особая

атмосфера парка непременно вызовет чувство восторга. «Ашхабад» приглашает всех отметить Навруз вместе с родными и близкими и получить свой кусочек волшебного весеннего торжества.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−738−07−03 и по ссылке.

Адрес: Яшнабадский р-н, пересечение ул. Махтумкули и Малой кольцевой дороги

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