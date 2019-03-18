Группа женщин-военнослужащих Национальной гвардии Узбекистана прошла трехдневный тренинг в горах Чимгана горного хребта Чаткал, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Нацгвардии.





Перед участницами были поставлены такие задачи, как быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, обеспечение безопасности граждан и ведение боевых действий в горной местности.





В рамках мероприятия военнослужащие обучались катанию на лыжах, стрельбе, преодолевали скалы и естественные барьеры на высоте 2500 м над уровнем моря.