Республиканская высшая школа бизнеса и управления имени Беруни (РВШБУ) при Национальном агентстве проектного управления (НАПУ) проведет курс по повышению квалификации «Подготовка и управление инвестиционными проектами» для государственных служащих.

Как сообщили «Газете.uz» в НАПУ, обучение пройдут руководители высшего и среднего звена министерств, ведомств, органов государственной власти на местах и хозяйственных объединений.

18 марта запущен первый курс повышения квалификации. Длительность курсов для руководителей составляет 3 дня, или 36 академических часов, а для их заместителей — 5 дней, или 56 часов.

До конца мая планируется охватить 336 государственных служащих, включая министров, руководителей комитетом и агентств, чья работа связана с инвестиционной деятельностью.

«Например, сотрудники Министерства внутренних дел не будут проходить курсы, так как их работа не связана с инвестиционной деятельностью», — пояснили в НАПУ.

Преподавателями курсов являются специалисты, имеющие большой практический опыт, включая международный опыт работы в таких странах, как Германия, США, Россия, Казахстан и другие.

В рамках курса слушатели рассмотрят вопросы, связанные с проработкой и структурированием инвестпроектов, формированием системы сопровождения проектов, правилами подготовки и проведения презентаций для инвесторов, своевременным реагированием на возникающие в ходе реализации проектов вопросы.