Что такое «харассмент»? Дословно это слово означает «преследование», «домогательство», которым считается любое ненадлежащее и нежелательное поведение, оскорбляющее или унижающее другое лицо. ООН приводит определения действий в отношении других людей, которые могут вызвать у них тревогу, страх или раздражение.

В русском языке словом «харассмент» принято называть сексуальные домогательства по отношению к женщинам, но это неверно. Действительно, женщины чаще мужчин подвергаются сексуальным домогательствам в разной форме. Но харассмент включает в себя преследования, основанные как на поле, так и на возрасте, этническом происхождении, физических атрибутах, расовой принадлежности, религии.

Явление может сопровождаться раздражающими, тревожащими, унижающими и запугивающими словами, жестами или действиями. Проявление харассмента может стать причиной враждебной и оскорбительной рабочей среды.

Откуда берется харассмент

Разумеется, из среды. Общества, в которых существуют стереотипы в отношении гендера, национальной принадлежности, возраста, расы, сильнее ощущают дискриминацию по тому или иному признаку.

Исследования показывают, что харассмент может быть привлекателен для людей, обладающих большей властью по отношению к своим коллегам и использующих ее как возможность безнаказанно совершить домогательство. Безнаказанность в случаях харассмента может являться для харассера источником удовольствия.

Отдельные исследования показывают, что люди, наделенные властью, менее склонны к эмпатии и чаще других прибегают к нарушению этических норм.

Где можно столкнуться с харассментом

Чаще всего харассмент встречается на работе, где существуют иерархические отношения между подчиненными и работодателями. Хотя некоторые исследования выявили, что лица, не обладающие властью, в большей степени склонны ею злоупотреблять, получив власть.

Тем не менее, неприятные высказывания и действия со стороны коллег часто становятся причиной ухудшения работоспособности сотрудника, потому что такая обстановка может затруднять реализацию профессиональных способностей. Обстановка, в которой индивидуальность человека становится поводом для насмешек или иного негативного внимания в его отношении, не способствует профессиональной реализации сотрудников. Работники сферы услуг чаще становятся жертвами харассмента.

Как и буллинг, харассмент может оказать усиливающее влияние на развитие депрессии, стать причиной неуверенности в себе, гнева и других отрицательных эмоций. Панические атаки также могут быть результатом грубых форм харассмента, проявляющихся в запугивании, принуждении к половой связи или других действиях.

Значит, харассмент встречается только на работе?

Нет. Харассмент часто встречается в учебных заведениях как со стороны преподавателей к студентам и наоборот, так и со стороны студентов в отношении студентов. К примеру, если преподаватель делает непристойное, унизительное замечание о внешнем виде, телосложении, национальности, расе, половой принадлежности студентов, — это харассмент. Стать жертвой домогательства можно в транспорте или на улице. Всякую форму харассмента можно пресечь, а если не получается — попробовать защищаться.

Нужно понимать, что даже в США, где проблемами сексуального харассмента занимаются уже на протяжении 40 лет, далеко не все жители понимают разницу между неэтичными высказываниями и домогательством, деструктивно сказывающимся на рабочей атмосфере и здоровье человека. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

Как пресечь харассмент

Преследования на рабочем месте, в учебном заведении или транспорте можно попытаться прекратить, поговорив с харассером, вышестоящими должностными лицами или подняв вопрос публично.

Человек в силу незащищенности, страха, неуверенности в себе или стыда не всегда может прямо сказать о том, что определенный посыл в его адрес является нежелательным и травмирующим. Хотя пресечение харассмента на стадии первых ненадлежащих упоминаний, жестов или действий и попытка разрешить конфликт мирными переговорами между сторонами рекомендуются Американской ассоциацией университетских профессоров.

Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»

А если это не поможет? Неужели ничего не прописано в законодательстве?

Создатель Telegram-группы «Юристы Узбекистана + консультации» юрист Ойбек Мамарасулов отмечает, что в законодательной базе Узбекистана термин «домогательства» упоминается только в постановлении пленума Верховного суда об изнасиловании, согласно которому домогательства без применения насилия и угроз не могут квалифицироваться по статьям об изнасиловании и насильственном удовлетворении половой потребности.

В соответствии со статьей 121 Уголовного кодекса, понуждение женщины к половому сношению лицом, в отношении которого женщина находилась в служебной, материальной или иной зависимости, наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или исправительными работами до 2 лет. То же действие, сопряженное с половым сношением, в зависимости от тяжести преступления карается лишением свободы до 5 лет.

Косвенно каждый из нас защищен Конституцией, согласно которой обращения, унижающие достоинство граждан, не допускаются. Все граждане имеют равные права на свободу, труд и личную неприкосновенность, вне зависимости от расовой, половой или этнической принадлежности.

Согласно статье 41 Кодекса об административной ответственности, умышленное унижение чести и достоинства личности влечет наложение штрафа от 20 до 40 МРЗП. Как быть с неумышленным оскорблением — изложено в главе II Административного кодекса. Кстати, данный документ также предусматривает ответственность за нарушение Трудового кодекса.

Комментарий Министерства занятости и трудовых отношений по вопросу сексуальных домогательств

Домогательства на рабочем месте являются нарушением трудовых прав сотрудника. Взаимоотношения между работодателем и работником регулируются коллективным и трудовым договорами, и законодательством. Статья 6 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в трудовых отношениях.

Любое посягательство на ограничение прав и свобод является нарушением. Если сотрудник сталкивается с домогательствами или посягательством на трудовые права, он должен обратиться в Государственную инспекцию труда при Министерстве занятости и трудовых отношений по адресу: Ташкент, ул. Абдуллы Авлоний, д. 20А.

Комментарий Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане и Регионального офиса «ООН-Женщины» в Центральной Азии и Европе

Распространенность харассмента и безнаказанность демонстрируют системную и структурную проблему, связанную с традиционным распределением социальной, политической и экономической власти, которая наделяет мужчин авторитетом и правом принятия решений. Харассмент является моделью поведения, но также может принимать форму отдельного инцидента. Домогательства могут возникать между людьми противоположного или того же пола.

Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин требует, чтобы государства устраняли стереотипы и предрассудки о неполноценности или превосходстве одного из полов. Для искоренения харассмента государство должно озвучить проблему и дать ей определение, что позволит принять меры для предотвращения харассмента. Такие процедуры должны быть доступными, нацеленными на определенные группы и дружелюбными в отношении жертв. Участие руководства в борьбе с харассментом и неприятие домогательств позволит создать культуру, свободную от дискриминации.

Данные о проблеме и распространенности должны быть собраны и проанализированы. Анализ распространенности харассмента в Узбекистане не проведен. ООН готова поддержать правительство в случае такой заинтересованности.

Комитет женщин помогает женщинам защитить свои права

В Комитете женщин Узбекистана отметили, что из-за особенностей традиций и недостаточного уровня правовой культуры женщины почти не обращаются за помощью по вопросам харассмента. Оценить масштабы проблемы очень тяжело. Однако комитет планирует провести исследования по насилию, которые включают и вопросы, связанные с харассментом.

Тем не менее, редкие обращения говорят о том, что у женщин появляется доверие к комитету, чьи представители выступают в качестве общественных защитников жертв на судебных заседаниях.

Жертвы часто боятся огласки и отказываются обращаться в правоохранительные органы. Для того, чтобы женщины не стеснялись и не боялись наказания или преследований, необходимо создать условия. Женщины должны быть твердо уверены, что их защитят в таких случаях. Комитет проводит просветительскую работу среди женщин в учебных заведениях и трудовых коллективах, повышая правовые знания и осведомленность о насилии в отношении женщин.

Обращаться за помощью — не стыдно

Никто не виноват в том, что столкнулся с харассментом. Обвинение жертвы, когда на потерпевшего возлагается полная или частичная ответственность за совершенное в отношении жертвы нарушение, является оправданием дискриминации. Вы не виноваты, если вас домогаются в общественном транспорте или если у вас не такой цвет кожи, как у харассера. Кроме того, важно знать, как в рамках закона защитить себя от харассмента.