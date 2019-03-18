Оксана Чусовитина заняла второе место в опорном прыжке в финале Кубке мира по спортивной гимнастике в Азербайджане, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Кубок проходил 14−17 марта на Национальной арене гимнастики, в соревновании участвовали спортсмены из 41 страны.

43-летняя гимнастка стала второй с результатом 14,450 балла. На первом месте оказалась американская гимнастка Джейд Кэри — 14,766, «бронзу» получила мексиканская спортсменка Алекса Морено — 14,294.

20−23 марта Оксана Чусовитина выступит на этапе Кубка мира в Катаре.

Этот турнир является частью квалификации на летнюю олимпиаду в Токио-2020.