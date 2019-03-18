Реорганизация Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре не предусматривается, заявила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова.

23 февраля и 13 марта на сайте Xabar.uz были опубликованы статьи «МИБ: „Қарзингиз бўлса нохуш вазиятга тайёр туринг…“» (БПИ: «Если у вас есть долг, будьте готовы к неприятному положению…») и «МИБ ўзининг „мажбурий“ мақомидан айрилиши мумкин» («БПИ может лишиться „принудительной“ приставки»).

В статьях указывалось, что из-за недовольства населения Бюро принудительного исполнения может быть выведено из структуры Генпрокуратуры и передано в ведение Министерства юстиции, Министерства жилищно-коммунального обслуживания или стать независимой организацией.

Сайт Xabar.uz при публикации материалов касательно деятельности БПИ не учел действующее законодательство, считает Сурайё Рахмонова. «Реорганизация БПИ не предусматривается», — отметила она.

В Генпрокуратуре напомнили: актуальность создания Бюро принудительного исполнения заключалась в том, что поставщики коммунальных услуг не принимали действенных мер по соблюдению договорных обязательств потребителями. Большинство из них не оплачивали систематически потребленные энергоресурсы, а серьезные упущения в работе существовавшего Судебного департамента, существовавшего до середины 2017 года при Минюсте, отрицательно сказывались на эффективности исполнительного производства.

Генпрокуратура также рассказала о результатах работы БПИ. Если за время деятельности Судебного департамента при Минюсте с ноября 2015 по июнь 2017 года (19 месяцев) было взыскано 17,8 трлн сумов, то сотрудники бюро с июня 2017 по декабрь 2018 года смогли взыскать 26,3 трлн сумов.

Один инспектор БПИ в среднем выполняет объем работы шести контролеров «Узбекэнерго», «Узтрансгаза» и предприятий по оказанию услуг водоснабжения, отмечается в сообщении.

Бюро выявило случаи правонарушения в сфере электро- и водоснабжения, которые нанесли госбюджету ущерб в 1,111 трлн сумов. По ним возбуждено более 780 уголовных дел.

Генпрокуратура сообщила, что для создания точного механизма и повышения эффективности работы БПИ были созданы современные программные продукты — MIB Portal, MIB Inspektor и единый портал отчетности.

В отношении сотрудников БПИ, «не выполняющих служебные обязанности на должном уровне или совершающих недостойные поступки, принимаются жесткие меры», отметили в надзорном ведомстве.

Из более 1000 уволенных сотрудников с момента образования бюро свыше 570 были освобождены от должностей из-за невыполнения своих обязанностей на должном уровне.