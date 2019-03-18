Компания Artel представила новые модели кондиционеров и холодильников с наиболее современными зарубежными технологиями. Высокофункциональные новинки обеспечат максимальный комфорт и поднимут удобство пользования на новый уровень.

Холодильники

Новые холодильники Artel имеют ряд преимуществ и интересных нововведений. Например, все модели имеют новейшую систему охлаждения Full No Frost. Продукты охлаждаются при помощи холодного потока воздуха, постоянно циркулирующего в холодильнике. Преимуществом новой системы является то, что в отличие от обычных холодильников, температура нижних и верхних полок в новых моделях абсолютно одинакова.





Все новые модели холодильников принадлежат к высокому классу энергоэффективности А+ и оснащены высококачественными компрессорами от всемирно известного производителя Embraco.

Компрессоры Embraco имеют целый ряд преимуществ перед остальными марками:

высокая энергоэффективность;

низкий уровень шума;

высокая производительность;

повышенная надежность;

соблюдение всех стандартов качества при изготовлении.





Еще одним приятным дополнением к новым холодильникам Artel является наличие отдельной зоны свежести — специального отсека с оптимальным уровнем влажности и температурой 0˚С. Таким образом, овощи и зелень в этом отсеке будут оставаться свежими гораздо дольше.

Новые холодильники Artel способны поддерживать стабильную работу даже при низком напряжении от 187 Вт. Кроме того, имеется дополнительная защита от перепадов напряжения в электросети до 400 Вт, что обеспечивает долговечность работы компрессора.





Кондиционеры

Новые линейки кондиционеров Artel включают в себя модели с маркировкой мощности 09, 12 и 18. Оснащенные качественными комплектующими от ведущих мировых производителей, новинки отличаются более высокими показателями надежности, производительности и энергоэффективности.

В новых кондиционерах использованы высокоэффективные компрессоры и современная электроника, благодаря которой расход электроэнергии стал рекордно низким, а работа устройства практически бесшумной.

Новые модели полностью адаптированы под условия жаркого климата Средней Азии и легко могут работать даже при температуре от -15 до +52 ˚С. Еще одной важной особенностью является способность работать даже при предельно низком напряжении электросети в 150 Вт.





Кондиционеры создавались с максимальным учетом интересов и комфорта потребителей. Так, к примеру, в новых моделях имеется возможность автоматического управления горизонтальной и вертикальной жалюзи через пульт дистанционного управления, а также функция индикации неисправностей.

Важным преимуществом новых кондиционеров является встроенный ионизатор воздуха, обеспечивающий антибактериальный эффект. Ионизация воздуха оказывает благотворное влияние на здоровье человека. За счет выработки отрицательных ионов воздух в помещении очищается от бактерий и спор, неприятных запахов и табачного дыма.





Еще одной интересной особенностью, отличающей новые кондиционеры Artel, является наличие функций I feel и I clean.

Функция I feel позволяет кондиционеру измерять температуру в помещении по датчику, встроенному в пульт дистанционного управления. Таким образом, можно расположить пульт рядом с собой и позволить кондиционеру создать наиболее комфортную температуру воздуха.

Функция I clean позволяет в автоматическом режиме очищать теплообменник внутреннего блока кондиционера, что в свою очередь позволяет увеличить срок службы техники.

Artel предлагает три года бесплатной полной гарантии на всю крупную бытовую технику. Чтобы ей воспользоваться, нужно обратиться в один из более 33 сервисных центров, расположенных по всей территории Узбекистана.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (+998) 78−148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

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