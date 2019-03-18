Дархан Амангельдиевич Сатыбалды назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистана, сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на указ президента Нурсултана Назарбаева.

Дархан Сатыбалды (1974 года рождения) окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина (1996) и Казахский гуманитарно-юридический университет (2003).

Ранее занимался должность депутата Сената парламента Казахстана, члена постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Предыдущий посол Ерик Утембаев, назначенный на этот пост весной 2016 года, был освобожден от должности. В октябре 2018 года СМИ Казахстана сообщали, что он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.