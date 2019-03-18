Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 марта подписал постановление «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в плодоовощной отрасли».

«Анализ передового опыта в сфере производства, хранения, переработки и реализации плодоовощной продукции свидетельствует о необходимости эффективного стимулирования развития кооперации производителей данной продукции», — говорится в документе.

Постановлением внедряется институт кооперационного объединения самостоятельных и взаимосвязанных сельскохозяйственных предприятий, фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель на основе принципов добровольности и паевого участия.

Сельхозобъединения в порядке эксперимента в 2019—2020 годах будут организованы в Галляаральском и Зааминском районах Джизакской области, Булунгурском и Ургутском районах Самаркандской области, Алтыарыкском и Кувинском районах Ферганской области, Кибрайском и Паркентском районах Ташкентской области.

Объединения будут профилироваться в совместном производстве, заготовке, хранении и реализации плодоовощной продукции. По итогам эксперимента будет принято решение о целесообразности распространения полученного опыта в других регионах страны.

Документом установлено, что члены сельхозобъединения не отвечают по обязательствам сельхозобъединения и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими взносов (паев). Земельные участки членов сельхозобъединения не подлежат оптимизации и изъятию.

С 1 марта сельхозобъединения наделяются правом самостоятельно размещать сельскохозяйственные культуры и заменять их.

Сельхозобъединениям будет оказываться господдержка по процентным расходам от кредитов, используемых для приобретения саженцев и сертифицированных семян, а также оборудования по переработке плодоовощной продукции. Размер поддержки составит 25% от установленной банком процентной ставки, но не более 5%, а по валютным кредитам — не более 1,5%.

Экспортерам, закупающих плодоовощную продукцию у сельхозобъединений, будут предоставлять субсидии на покрытие 50% затрат, связанных с обучением членов сельхозобъединений новым технологиям производства плодоовощной продукции, проведением мониторинга агротехнических мероприятий и маркетинговых исследований внешних рынков.

Ожидается, что новый механизм стимулирует создание цепочек добавленной стоимости в плодоовощной отрасли, обеспечит устойчивость производства качественной плодоовощной продукции и ее экспорта, расширит финансовые возможности ее производителей, а также повысит конкурентоспособность производства.