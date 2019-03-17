Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил хокиму Ташкента выделить квартиры звездам российского хоккея. Об этом глава государства заявил на церемонии открытия ледового комплекса Humo Arena 17 марта.

Руководитель страны выразил надежду, что звезды мирового спорта окажут помощь в развитии зимних видов спорта в Узбекистане.

«Подобные комплексы и центры мы в будущем построим и в других регионах нашей страны. В этой связи хотел бы обратиться к нашим уважаемым гостям — известным спортсменам и тренерам, звездам мирового спорта. Мы надеемся на вашу поддержку, знания, мастерство и огромный профессиональный опыт. Я сейчас с ними встречался, хокиму поручил, чтобы выделил по квартире нашим уважаемым известным спортсменам и тренерам в скорейшем будущем. Они приезжали бы к нам не как гости, а как к себе домой», — сказал президент, не назвав конкретных имен.