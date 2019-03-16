Рейтинговое агентство Standard & Poor’s 14 марта опубликовало отчет об оценке отраслевых и страновых рисков банковского сектора Узбекистане. Об этом сообщается в пресс-релизе S&P.

В соответствии с методологией оценки отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) банковский сектор Узбекистана относится к группе 8 (ранее — группа 9). В группу сравнения для Узбекистана входят Россия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Кения, Тунис и Аргентина. В январе S&P пересмотрело оценку экономических рисков страны с «8» на «7».

Методология S&P присвоения рейтингов банкам предполагает использование компонентов оценки BICRA — оценок экономического и отраслевого риска — для определения базового уровня рейтинга, на основе которого присваивается кредитный рейтинг эмитента. Базовый уровень рейтинга коммерческого банка, действующего только в Узбекистане, — «b+».

Изменение оценки обусловлено относительно невысоким риском возникновения экономических дисбалансов или «пузырей», связанных с ценами на активы, а также устойчивым экономическим ростом и высокими бюджетными и внешнеэкономическими показателями Узбекистана.

«Узбекистан характеризуется недостаточно развитой инфраструктурой и невысоким уровнем благосостояния в сравнении с сопоставимыми странами: в 2018 году ВВП на душу населения, по оценкам, составил около 1200 долларов. Вместе с тем мы полагаем, что показатель располагаемого дохода на душу населения в Узбекистане может быть выше ввиду значительных масштабов теневой экономики», — отмечается в отчете.

По мнению S&P, «процесс принятия решений сконцентрирован в руках лишь нескольких политических деятелей, что оказывает негативное влияние на предсказуемость государственной политики».

В качестве позитивных факторов агентство отмечает либерализацию режима валютного курса в 2017 году и меры Центрального банка, направленные на снижение инфляционного давления и уровня долларизации экономики.

Агентство ожидает, что темпы роста ВВП Узбекистана в реальном выражении будут составлять в среднем 5% в течение 2021−2022 годов благодаря росту в сегменте услуг, обрабатывающей промышленности и сырьевом секторе. Вместе с тем S&P отмечает, что экономика страны по-прежнему сильно зависит от деятельности организаций, связанных с государством (ОСГ).

«В стране проводятся значительные экономические и социальные реформы, направленные на повышение открытости экономики, создание рабочих мест и повышение конкурентоспособности. Однако мы полагаем, что реформы начнут оказывать существенное позитивное влияние на показатели экономического роста не ранее чем через три-пять лет», — говорится в отчете.

«Государство по-прежнему осуществляет жесткий контроль над экономикой в целом и банковской системой в частности, что снижает риски внешней волатильности мировых рынков и ограничивает возможность образования „ценовых пузырей“ в таких циклических секторах, как сектор операций с недвижимостью», — отмечают эксперты.

S&P ожидает, что темпы роста кредитования будут составлять в среднем 35−40% в 2019—2020 годах, главным образом вследствие реализации государственных проектов. Рост в розничном секторе происходит с очень низкого уровня, а объем долга домохозяйств остается небольшим. Вместе с тем эксперты полагают, что низкий уровень благосостояния, недостаточно строгие стандарты андеррайтинга и уязвимость правовой системы могут обусловить очень высокий кредитный риск в банковском секторе.

«Меры ЦБ, направленные на повышение капитализации банковского сектора и эффективности регулирования за счет жесткого контроля кредитных операций, были достаточно успешны, однако прошлый опыт свидетельствует о том, что регулирование иногда применяется избирательно и обусловлено политическими решениями. Доминирующее положение в банковской системе Узбекистана занимают государственные банки, контролирующие в общей сложности почти 84% активов банковской системы, в которой велика доля директивного кредитования, что ограничивает конкуренцию и негативно отражается на кредитоспособности частных банков. Кроме того, правительство использует большинство государственных банков для предоставления финансовой поддержки ключевым отраслям экономики, что оказывает давление на показатели маржи этих финансовых организаций», — подчеркивается в отчете.

«Мы оцениваем тенденцию развития экономического риска Республики Узбекистан как стабильную. Мы ожидаем, что правительство будет поддерживать сильные бюджетные и внешнеэкономические показатели, несмотря на прогнозируемый дефицит счета текущих операций (СТО) и бюджета, при этом объем долга расширенного правительства, вероятнее всего, останется низким», — говорится в отчете.

S&P оценивает тенденцию развития отраслевого риска в банковской системе Узбекистана как «стабильную». Позитивный эффект от совершенствования стандартов регулирования, мер ЦБ по улучшению качества управления и ужесточения требований к достаточности капитала нивелируется высоким уровнем государственного вмешательства в банковскую систему страны. По мнению агентства, доминирование банков с государственным участием в банковском секторе препятствует развитию конкуренции. Фондирование узбекистанских банков оценивается как преимущественно стабильное благодаря увеличению объемов государственного финансирования и росту корпоративных депозитов.