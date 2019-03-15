«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты легких салатов, которые можно приготовить на обед или ужин.
Свежий салат с мятной заправкой
Из одних только редиса и огурца может получиться вкусный салат — достаточно добавить к овощам мятную заправку. Готовится такой салат быстро и стоит совсем недорого.
Салат с моцареллой и шпинатом
Этот салат понравится тем, кто следит за своей фигурой, ведь он легкий и низкокалорийный, но при этом сытный. Готовится этот салат просто и быстро, а получается ярко и вкусно.
Овощной салат с ростками подсолнечника
Микрозелень стала популярной добавкой ко многим блюдам. Самый простой способ ее использовать — добавить в салат. Простой овощной салат с добавлением ростков подсолнечника поможет укрепить иммунитет и подарит организму массу витаминов.
Салат с пекинской капустой и кукурузой
Салат из пекинской капусты с кукурузой — это хороший вариант гарнира к мясу, птице или рыбе. Он получается простым, быстрым и бюджетным. Салат можно сделать более сытным, добавив немного грецких орехов, куриных яиц или любое вареное мясо.
Свежий салат из капусты и помидоров
Легкий овощной салат из капусты, огурцов и помидоров можно приготовить очень быстро. Его можно приготовить к обеду или ужину — получится хорошее к любому гарниру.
Острый салат «Пико-де-гайо»
Мексиканский салат салат салат «Пико-де-гайо» понравится тем, кто любит острое. В Мексике его доводят до консистенции соуса и подают к любому блюду.
Салат «Деревенский» с молодым картофелем
Любителям сытных картофельных салатов понравится тем этот вариант закуски. Этот салат-гарнир с молодым картофелем и огурцом, который можно подавать как в теплом, так и холодном виде.
Салат из свежей капусты с огурцом
Этот салат не требует длинного списка продуктов, не отнимает много времени на приготовление, но он очень актуален весной, когда на прилавках появляются свежие кочаны капусты и ароматная зелень.
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