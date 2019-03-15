Российский актер и общественный деятель Юрий Стоянов назначен послом туристического бренда Узбекистана в России. О назначении было объявлено в четверг на презентации туристического потенциала Узбекистана в Москве, сообщили «Газете.uz» в посольстве республики в столице России.

Юрий Стоянов отметил, что создавать бренд Узбекистана нет необходимости, так как он уже существует тысячи лет, еще cо времен Великого шелкового пути. По словам актера, необходимо только на системной основе продвигать этот бренд на мировой арене, напомнить общественности о славном прошлом узбекской земли, огромном вкладе ее сыновей в развитие мировой науки, культуры и цивилизации.

Он подчеркнул, что всеми силами и возможностями продвигать туристический потенциал Узбекистана в России, рассказывать об истории, культуре, современном развитии, истинных ценностях и традициях страны на всех уровнях и площадках.

Презентация прошла с участием туристических компаний двух стран, посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова и узбекской диаспоры.

Основатель Appreal Group Андрей Сулейков на мероприятии представил приложение TopTripTip Uzbekistan для смартфонов на Android и iOS, которое позволяет туристам получить подробные сведения достопримечательностях и популярных маршрутах Узбекистана.