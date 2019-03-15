12 марта в бизнес-центре «Пойтахт» прошла презентация нового офиса ИП SGS Tashkent Ltd. Удобная локация позволит компании более эффективно взаимодействовать с клиентами, оперативно реагировать на все их запросы, а также обеспечит высокий уровень информационной и технической поддержки.

Компания SGS была основана в 1878 году и является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы и сертификации, а также признана мировым эталоном качества и деловой этики. Количество сотрудников компании составляет 97 тысяч человек в более чем 2600 офисах и лабораториях по всему миру. Они обеспечивают глубокое знание каждого региона и предоставляют глобальные услуги, адаптированные для конкретных отраслей.





SGS Tashkent Ltd начала свою деятельность в Узбекистане в 1995 году. Компания предоставляет широкий спектр инспекционных услуг, экспертизы и сертификации систем менеджмента качества, окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны труда, пищевой безопасности, энергоменеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO.

На встрече новый операционный менеджер SGS Tashkent Ltd Лола Курбанова представила новую стратегию развития компании в Узбекистане по всем видам предоставляемых услуг.

Услуги SGS для сельского хозяйства и пищевой промышленности помогают гарантировать безопасность, соответствие принципам устойчивого развития и высокое качество продукции. Кроме того, они повышают доверие, снижают риски и обеспечивают профессиональный подход в различных цепочках поставок в таких отраслях, как сельскохозяйственные химикаты, семена, биотопливо, удобрения, пищевые продукты.

В строительной отрасли SGS обеспечивает безопасность и функциональность жилых зданий, помогая заказчикам свести к минимуму воздействие на окружающую среду и причинение неудобств населению. Компания предоставляет заказчикам следующие услуги: проверка технической благонадежности и экспертиза проектов, обеспечение безопасности на объекте и другие.





В энергетическом секторе SGS оказывает услуги для предприятий, специализирующихся как на возобновляемых, так и на традиционных источниках энергии. Компания помогает клиентам обеспечивать соблюдение нормативных требований, безопасность работы и ограничивать воздействие на окружающую среду, а также проводит независимые инспекции и аудиты в таких отраслях, как нефть, газ, электроэнергия, уголь, ядерная энергия.

В последние годы происходят большие изменения во всех отраслях экономики и сферах жизни. На предприятиях Узбекистана активно внедряются международные стандарты в целях повышения качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, обеспечения пищевой безопасности продукции и выхода на международные рынки. В связи с этим у предприятий появляются новые возможности для дальнейшего развития и улучшения своей деятельности.

Высококачественные услуги международного образца, предоставляемые компанией SGS по сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 50001, позволяют клиентам продемонстрировать соответствие процессов, систем или услуг требованиям международных стандартов, улучшить показатели их деятельности и повысить конкурентоспособность и качество производимой продукции и предоставляемых услуг.

Клиентами SGS Tashkent Ltd являются ведущие предприятия Узбекистана из различных отраслей экономики: Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) и его предприятия, СП ООО International Beverages Tashkent (Pepsi), СП ООО Сoca-Cola Ichimligi O’zbekiston, Ltd, ЗАО «Джи Эм Узбекистан», группа компаний «Агромир», ДП Anglesey Food (Korzinka.uz), ООО Unitel (ТМ «Билайн), ИП ООО Coscom (TM Ucell), OOO «Самаркандский автомобильный завод», Nestle Uzbekistan, ООО UzDigital TV, ООО «Ангрен Шакар», АИКБ «Ипак Йули», «УзКарам», «СП Тонг Хонг», ООО Saxovat-Broiler, ООО «Агровер», ООО «Тарлепласт», СП ООО East-West Invest, СП ООО Samarkand Garden Plast, ООО Birinchi rezinotexnika zavodi и другие.





В основе всех услуг группы SGS лежат такие ценности, как честность, качество, профессионализм, лидерство, увлеченность, деловая этика, предпринимательский дух и инновационность.

Работая в Узбекистане на протяжении 24 лет, SGS Tashkent Ltd старается следовать основной цели компании — предоставлять бизнес-преимущества с помощью инновационных решений и услуг, направленных на преобразование и развитие бизнеса своих клиентов.

На бизнес-встрече было также проведено вручение международных сертификатов компаниям Angren shakar и Сoca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd о соответствии их системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001 и системы пищевой безопасности — требованиям FSSC 22000.

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