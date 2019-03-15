Национальная гвардия Узбекистана представила на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов. Таким образом планируется ввести в правовое поле работу Нацгвардии в сфере профилактики правонарушений.

Нацгвардия образована в августе 2017 года в соответствии с указом президента Узбекистана — Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. Как отметили в пресс-службе Нацгвардии, специальное воинское формирование ведет деятельность согласно «закрытому» документу.

Проектом закона, обсуждение которого продлится до 21 марта, Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить:

Статьей 194−1 (Невыполнение законных требований военнослужащего (работника) Национальной гвардии):

Невыполнение законных требований военнослужащего (работника) Национальной гвардии о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в подразделение Нацгвардии в указанный срок без уважительных причин, остановке транспортного средства, оказании помощи пострадавшим либо иное неповиновение законным требованиям военнослужащего Нацгвардии — влечет наложение штрафа от 0,5 до 2 МРЗП;

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, — влечет наложение штрафа от 2 до 3 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Статьей 195−1 (противодействие выполнению служебного долга военнослужащего (работника) Национальной гвардии):

Публичные призывы в любой форме к невыполнению законных требований военнослужащего (работника) Национальной гвардии в связи с выполнением им служебных обязанностей, а равно распространение заведомо ложных измышлений с целью провокации массового неповиновения военнослужащему (работнику) Национальной гвардии — влекут наложение штрафа от 3 до 5 МРЗП или административный арест до 15 суток.

Предлагается дополнить:

Статью 196 (Непринятие мер по выполнению письменных представлений Национальной гвардии (дополнено) и милиции по устранению причин и условий правонарушений).

Предлагается изменить:

Первый абзац первой части статьи 220 — нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение органов Национальной гвардии (сейчас — органов внутренних дел) на хранение оружия.

— нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение (сейчас — органов внутренних дел) на хранение оружия. Первый абзац первой части статьи 221 — нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет в органах Нацгвардии (сейчас — органах внутренних дел) при изменении места жительства.

— нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет в (сейчас — органах внутренних дел) при изменении места жительства. Первый абзац первой части статьи 222 — уклонение от реализации огнестрельного охотничьего оружия и боевых припасов гражданами, у которых органами Нацгвардии (сейчас — органами внутренних дел) аннулировано разрешение на их хранение в связи с выбытием из охотничьего общества.

— уклонение от реализации огнестрельного охотничьего оружия и боевых припасов гражданами, у которых (сейчас — органами внутренних дел) аннулировано разрешение на их хранение в связи с выбытием из охотничьего общества. Четвертую часть статьи 284 (доставление правонарушителя) — при совершении правонарушений, связанных с посягательством на охраняемые объекты, другое имущество юридических лиц, правонарушитель может быть доставлен Национальной гвардией (дополнено) или работниками военизированной охраны в служебное помещение Национальной гвардии (дополнено), военизированной охраны или в милицию для пресечения правонарушений, установления личности правонарушителя и составления протокола о правонарушении.

(доставление правонарушителя) — при совершении правонарушений, связанных с посягательством на охраняемые объекты, другое имущество юридических лиц, правонарушитель может быть доставлен или работниками военизированной охраны в служебное помещение военизированной охраны или в милицию для пресечения правонарушений, установления личности правонарушителя и составления протокола о правонарушении. Третий пункт части 1 статьи 287 (Органы/должностные лица, правомочные осуществлять административное задержание) — старшим, в месте расположения охраняемого объекта, сотрудником подразделений охраны Нацгвардии (дополнено) и должностным лицом военизированной охраны — при совершении правонарушений, предусмотренных статьями 61 (мелкое хищение), 198 (невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти), частью первой статьи 210−1 (нарушение пропускного режима на особо важных и категорированных объектах или невыполнение обязанностей по обеспечению их охраны) Кодекса об административной ответственности.

Согласно предлагаемым дополнениям в статью 289 КоАО, уполномоченные лица Нацгвардии также получат право на личный досмотр и досмотр вещей.

Более того, предлагается внести изменения в статью 9 закона «О профилактике правонарушений». В список органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, включается Национальная гвардия.

Закон также планируется дополнить статьей 12−1 (полномочия органов Национальной гвардии в области профилактики правонарушений). Согласно проекту, органы Национальной гвардии:

участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;

разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений;

осуществляют профилактику правонарушений, в том числе устраняют причины совершения правонарушений, выявленных во время их охранной деятельности, а также правонарушений в сфере оборота гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему, и условия, им способствующие;

взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике правонарушений.

Планируется внести изменения в ряд статей закона «Об органах внутренних дел», вследствие чего контроль в сфере оборота гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему будет исключен из направлений деятельности ОВД.

Кроме того, предлагается исключить из функций органов внутренних дел обязанности по охране дипломатических и консульских представительств иностранных государств, представительств международных организаций и право охранять на основе договоров с физическими и юридическими лицами принадлежащее им имущество.

Ранее мы писали, что ряд функций Министерства внутренних дел, включая охрану помещений диппредставительств, предлагается передать Национальной гвардии.

В частности, Главное управление охраны, действующее сейчас на базе МВД, планируется образовать в структуре Национальной гвардии. Ему, как ожидается, перейдет исключительное право на договорной основе обеспечивать пропускной режим и охранять органы государственного и хозяйственного управления, юридические лица, входящие в их состав, а также бюджетные организации.