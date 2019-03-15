Мобильное приложение «Яндекс Метро» включило Ташкентский метрополитен. С его помощью жители города и туристы смогут посмотреть нужный маршрут, узнать, где сделать пересадку и сколько времени займет поездка, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Яндекса».

Пользователю необходимо указать станции отправления и прибытия — приложение покажет маршрут и вагон, в который лучше сесть, чтобы оказаться у нужного перехода или выхода в город. Кроме того, на схеме специальными знаками отмечены железнодорожный и автовокзалы.





«Яндекс Метро» показывает путь от станции Пушкина до станции Чорсу. Нажмите для увеличения.

В приложении можно также узнать график работы станций и их расположение на карте города, к тому же, если станция закроется на ремонт, это будет указано на схеме.

Приложение доступно для скачивания на Android, iOS и работает без интернета. Пользователи могут выбрать язык схемы метро — узбекский или русский. Как отметили в компании, в будущем на схеме появятся достопримечательности Ташкента и другие полезные ориентиры.

Сервис будет активен и за границей: в приложении есть схемы метро Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и еще 10 городов России, Беларуси, Украины и Турции.