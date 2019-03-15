Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» может начать разведку на трех новых площадках в Узбекистане в начале 2020 года, заявил начальник департамента по координации производственной деятельности «Узбекнефтегаза» Нодир Мухутдинов на пресс-конференции в пятницу.

Ранее глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявлял, что недавно компания подписала соглашение об изучении новой территории на северо-западе Узбекистана. Он выразил надежду, что компания сможет сделать открытия на новой территории, чтобы проекты в Узбекистане получили динамику дальнейшего развития.

Представитель «Узбекнефтегаза» сообщил, что уже началась совместная работа по анализу материалов, предоставленных российской компании узбекской стороной, по трем площадкам, расположенным в Навоийской области Узбекистана.

«Геологическая информация очень обширна, эту информацию надо будет обработать, думаю, до конца года уже будет завершена эта работа», — добавил Нодир Мухутдинов. Прогнозные ресурсы предложенных площадей не раскрываются.