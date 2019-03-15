Капитальные вложения в строительство многофункционального ледового комплекса Нumo Arena в Ташкенте составили около 175 млн евро. Об этом на брифинге в пятницу сообщил исполнительный директор компании Enter Engineering Шохрухмирзо Саттаров.

Со ссылкой на постановление президента Узбекистана представитель компании отметил, что «финансирование строительства арены допускается, в том числе за счет средств инвесторов и спонсоров».

«Оператором проекта является компания Wind Rose, в том числе и техническим заказчиком. Инвесторы пока приняли решение не афишировать себя, но, тем не менее, мы ранее докладывали, что с точки зрения координации деятельности объекта со стороны государства будет выступать АО „Узбекнефтегаз“. Капитальные вложения в строительство объекта оценивается в 175 млн евро», — отметил Шохрухмирзо Саттаров.

Эксплуатацией и продвижением Humo Arena на рынке не только как спортивного комплекса, но и комплекса по культурно-массовым мероприятиям будет также выступать узбекская компания Wind Rose, сказал он.

Новый ледовый дворец, открытие которого состоится 15 марта, станет ареной не только для профессиональных спортсменов. Он также должен пробудить интерес к зимним видам спорта среди населения.

Церемонию открытия комплекса, строительство которого продолжалось два года, посетят 6000 человек. Они увидят шоу — синтез спорта и разных видов искусств. Ожидается, что гостями церемонии станут президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также члены правительства и парламента.

Накануне глава государства посетил арену, где ознакомился с ходом последних отделочных работ и дал указания по эффективной эксплуатации комплекса, обеспечению безопасности граждан при проведении массовых мероприятий и благоустройству территории.