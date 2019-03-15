Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил дом сенатора и общественного деятеля Мираброра Усманова, скончавшегося накануне на 72-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства выразил соболезнования его супруге и детям, были прочитаны суры из Корана и молитвы за покойного.

Мираброр Усманов (1947 года рождения) в 1994—2005 годах в качестве заместителя премьер-министра курировал отрасли производства потребительских товаров и торговли. С 2005 года являлся членом Сената. В 2006—2017 годах возглавлял Федерацию футбола Узбекистана, в 2013—2017 годах был президентом Национального олимпийского комитета.

Он награжден орденами «Мехнат шухрати», «Фидокорона хизматлари учун», «Эл-юрт хурмати» и «Дустлик», ему было присвоено почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан».