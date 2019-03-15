«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных мероприятий выходных 16−17 марта в Ташкенте.





В Ташкенте стартовала премьера боевика «Добро пожаловать в Акапулько». О том, стоит ли смотреть ленту, — в обзоре на Afisha.uz. К просмотру также рекомендуется фильм «Капитан Марвел».





В субботу в ГАБТ имени Алишера Навои состоится премьера лирической оперы «Иоланта» Петра Чайковского, которая создавалась по поэтической драме Генрика Герца «Дочь короля Рене».





Международная школа ISMA Mental Arithmetic предлагает проведет бесплатный урок по ментальной арифметике, на котором дети смогут научиться быстро вычислять математические задачи в уме.

Кулинарный мастер-класс и развлекательную программу на выходные подготовил ресторан «Путешественник».





На этих выходных можно покататься без депозитов и тарифов на Дне открытых дверей в развлекательном центре Ice City.

Развить логику и тактическое мышление можно будет в эту субботу на бесплатной игротеке в ТЦ Eski Shahar.





В галерее Zero Line 16 марта пройдет лекция, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало. Во время лекции посетители узнают, как художница создавала свои работы.

Инсталляции, мастер-классы, ярмарка ручных изделий ждут посетителей на закрытии проекта Hashar Week в Central Park. Вход свободный.





The Time, Barxan, Pappindom, Navvat и другие заведения столицы подготовили музыкальные программы на эти выходные.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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