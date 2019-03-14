Специализированная компания «Узавтотранс сервис» приобрела к китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 100 многоместных автобусов, которые будут использоваться на международных рейсах, востребованных среди трудовых мигрантов.

Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве транспорта, новые автобусы Yutong будут курсировать в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие страны.

«Узавтотранс сервис» провела конкурсный набор водителей, наняв в итоге 120 человек. Они прошли обучение по программе, учитывающей особенности международных рейсов.





Напомним, закупка автобусов для рейсов за рубеж была предусмотрена постановлением президента Шавката Мирзиёева от 5 марта 2018 года в целях безопасного следования граждан к местам осуществления временной трудовой деятельности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий по пути следования.

Решение было принято в связи с участившимися случаями аварий пассажирских автобусов и легковых автомобилей, перевозящих граждан Узбекистана, в том числе с трагическими последствиями.

Специализированная компания «Узавтотранс сервис» создана с долевым участием Узбекского агентства автомобильного транспорта (ныне — Минтранс) в размере 51% и Национального банка (НБУ) в размере 49%. Для закупки 100 автобусов НБУ открыл кредитную линию в размере 20 млн долларов.