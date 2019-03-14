Министерство культуры Узбекистана поручило прекратить консервационные работы, начатые 5 марта, на древнем городище Топрак-кала в Каракалпакстане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минкульта.

В среду в Facebook появилась фотография Топрак-калы, где ведутся консервационные работы, опубликованная Айсулу Искандеровой.

«Работы по консервации были прекращены в среду примерно в 14:00. До их начала нужно было провести экспертизу и составить проектную документацию, которая должна быть согласована с научно-методическим советом при Главном научно-производственном управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры (ГлавНПУ). Согласования не было, поэтому заместитель министра культуры Камола Акилова лично распорядилась, чтобы остановили все работы», — отметили в пресс-службе.

Фото: Aysulu Iskanderova / Facebook.

В Министерстве выясняют инициатора работ, который будет привлечен к ответственности.

Топрак-кала («Земляная крепость»), находящаяся в Элликкалинском районе, была столицей династии, правившей Хорезмом во II—III вв. еках н. э.

В октябре прошлого года в ходе реставрационных работ в Ходжейлийском районе Каракалпакстана был снесен и заново построен мавзолей Шамун-Наби (XIII-XIV века н. э.).