Житель Хорезмской области Узбекистана К. С. за клевету в адрес районного хокима приговорен к 1 году и 3 месяца лишения свободы, сообщило УзА.

Мужчина разместил видео в социальной сети «Одноклассники» с заголовком «Адолат кани?» («Где справедливость?»). В нем он утверждает, что хоким Ханкинского района вступил в сговор с сотрудниками Службы государственной безопасности, сфабриковал дело против К. С. и его брата Э. С., и посадил в тюрьму.

Кроме того, как отмечает К. С., у него незаконно изъяли земельный участок площадью около 15−20 га и продали за 10 тысяч долларов другому гражданину.

Председатель Ханкинского районного суда по уголовным делам Максудбек Киличев заявил, что озвученные в видео детали были изучены, но в результате гражданин К. С. не смог предъявить доказательства своим словам.