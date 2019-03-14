Всемирный банк 14 марта представил результаты оценки государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA) в Узбекистане, проведенной при содействии Европейского союза. Оценка проводилась с сентября 2018 года по январь, сообщили «Газете.uz» в представительстве ВБ в Ташкенте.

Основные результаты оценки показывают, что Узбекистан обладает «стабильным и эффективно реализуемым госбюджетом». Тем не менее, стране необходимо:

улучшить управление активами и обязательствами государства;

укрепить среднесрочное бюджетирование;

разработать эффективную фискальную стратегию;

продолжить работу над повышением прозрачности освоения госфинансов;

соблюдать международные стандарты в области учета и аудита.

Текущая оценка PEFA будет применена для обновления Стратегии реформы управления государственными финансами Узбекистана на 2018−2025 годы.

«Результаты оценки помогут правительству страны создать более эффективную систему управления госфинансами, повысить прозрачность госбюджета и привлекательность страны для международных доноров и иностранных кредиторов», — говорится в сообщении.

PEFA — методология оценки эффективности системы управления государственными финансами по семи направлениям: устойчивость бюджета, прозрачность освоения госфинансов, качество управления активами и обязательствами государства, бюджетно-налоговая стратегия и бюджетирование на основе экономической политики, предсказуемость и контроль исполнения бюджета, учет и отчетность, внешний контроль и аудит.

Правительство Узбекистана провело первую оценку PEFA в 2012 году. Нынешняя оценка стала второй по счету.