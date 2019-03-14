Комитет по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции создается в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана. Он будет организован на очередном заседании нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба парламента.

На комитет возлагаются такие задачи, как:

проведение парламентского контроля за формированием и реализацией в государственных органах и учреждениях внутриведомственных антикоррупционных программ;

совершенствование законодательства по противодействию коррупции;

анализ действующих актов законодательства на выявление в них положений и норм, создающих условия для коррупции.

С предложением о создании в палатах Олий Мажлиса комитетов по борьбе с коррупцией выступил президент Шавкат Мирзиёев на мероприятии, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана.