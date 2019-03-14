Комитет по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции создается в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана. Он будет организован на очередном заседании нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба парламента.
На комитет возлагаются такие задачи, как:
- проведение парламентского контроля за формированием и реализацией в государственных органах и учреждениях внутриведомственных антикоррупционных программ;
- совершенствование законодательства по противодействию коррупции;
- анализ действующих актов законодательства на выявление в них положений и норм, создающих условия для коррупции.
С предложением о создании в палатах Олий Мажлиса комитетов по борьбе с коррупцией выступил президент Шавкат Мирзиёев на мероприятии, посвященном 26-летию принятия Конституции Узбекистана.
Bul Kud
Комитет по вопросам очередных заседаний создал комитет по надзору за комитетами в целях дальнейшего совершенствования комитетов профильного комплектования комитетов,
а 20 статью ООН в Узбекистане не создал (не принял и не ратифицировал) (((.
Статья 20 (“Незаконное обогащение“) Конвенция ООН против коррупции гласит:
“При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать“.
Статья 65 “Осуществление Конвенции“:
Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней.