Министерство здравоохранения прокомментировало обсуждаемое в социальных сетях широкое распространение в Узбекистане менингита.

Ведомство подтвердило смерть 21-летнего гражданина от менингита. «Причина связана с тем, что он поздно обратился за медицинской помощью», — говорится в заявлении Минздрава.

По данным ведомства, менингит, являясь сезонной болезнью, встречается в республике. Ежегодно могут регистрироваться 5−10 случаев заболевания. С начала года менингит подозревали у 17 граждан, из них лишь у 6 человек болезнь подтвердили лабораторные обследования.

«Менингит широко не распространен среди населения, эпидемиологическое состояние стабильное», — заверил Минздрав.

В заявлении отмечается, что менингит встречается ранней весной, что является естественным процессом. Повышена бдительность медицинских работников по раннему выявлению болезни среди граждан, болеющих такими острыми респираторными заболеваниями, как фарингит и назофарингит.

«Министерство здравоохранения, учитывая, что сейчас время сезонного подъема заболевания, просит население быть внимательнее к своему здоровью, при появлении таких признаков менингита и подобных болезней, как повышение температуры, сильная головная боль, рвота, горечь в горле, тут же обращаться к медицинским работникам», — сказал главный эпидемиолог, директор Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Нурмат Атабеков. Он отметил, что если выявить менингит на ранней стадии, можно легко вылечить больного.

«При наблюдении клинических признаков менингита в первую очередь срочно нужно обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя стараться вылечиться самому и быть невнимательным к своему здоровью, ждать, пока болезнь сама пройдет», — призвал главный инфекционист, директор Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения Эркин Мусабоев.

Он отметил, что требуется принимать строго установленную дозу рекомендуемых врачом антибактериальных лекарственных препаратов и делать это своевременно.

Рекомендуется по мере возможности лечиться в стационаре или по рекомендации врача перевести больного в отдельную палату.

Больной не должен ходить на работу, в школу и, в целом, находиться в общественных местах, ездить в общественном транспорте. Эти меры важны для того, чтобы оградить окружающих от заражения менингитом. В профилактике менингита важно регулярно проветривать жилые помещения и часто влажную уборку комнат.