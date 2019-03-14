18 марта на панельной дискуссии «Лаборатории бизнеса» участники молодежных инициатив расскажут, как увеличить активность молодых людей и зачем это нужно.

Какие молодежные инициативы есть в Узбекистане? Как стать их участником? Какие цели они преследуют? Что нужно для запуска инициативы? Как активность молодых людей повлияет на развитие общества в целом?

Спикеры:

Елена Селезнева — координатор Technovation и конференции Startup Mix, директор акселератора StartupFactory;

Дониёр Умархуджаев — организатор конференций в стиле TED в Ташкенте и Цукубе (Япония);

Мирзиёд Мажидий — генеральный менеджер студенческого союза при Международном Вестминстерском университете в Ташкенте.

Встреча пройдет с 18:30 по 21:30 в коворкинг-центре GroundZero Kitob Olami. Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию. Стоимость участия — 50 тысяч сумов. Скидка 50% — преподавателям, студентам, государственным служащим. Вход для представителей СМИ при наличии служебного удостоверения — бесплатный.