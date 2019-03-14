Сенат Казахстана ратифицировал рамочное соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента 14 марта.

Соглашение было подписано в Ташкенте 16 сентября 2017 года. Оно направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике, а также бесперебойном снабжении южных регионов Казахстана природным газом.

Документ отражает взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы двух стран. В соглашении отражена заинтересованность узбекской стороны в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 миллионов тонн в год.

Как отмечается в сообщении, узбекская сторона гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема запланированных объемов нефти.

Будет создан Координационный совет, который займется регулированием и контролем своевременного исполнения мероприятий.

Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.