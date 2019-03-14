Правительство Узбекистана поддерживает проект Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и компании Mubadala Utilities по приватизации ряда теплоэлектростанций и строительству новых на основе государственно-частного партнерства, заявил заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев на третьем заседании узбекско-эмиратской межправительственной комиссии в минувший вторник.

По его словам, Узбекистан заинтересован в сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии с компанией Masdar, включая строительство ветряной электростанции. В числе крупных проектов — добыча и глубокая переработка углеводородов с участием компании Mubadala и экспертно-консультационным содействием национальной нефтяной компаний Абу-Даби ADNOC.

Товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ достиг около 140 млн долларов. Этот показатель планируется довести до 500 млн долларов. Узбекистан готов обеспечивать рынок ОАЭ продукцией пищевой, плодоовощной, металлургической, легкой промышленности, автомобилями и электротехникой. Для этого узбекская сторона предложила в ближайшие месяцы в Дубае организовать совместный торговый дом.

Эльёр Ганиев предложил компаниям из ОАЭ инвестировать в туристическую отрасль Узбекистана.

«Мы не хотим ограничиваться достигнутыми договоренностями. В республике насчитывается порядка 4000 исторических памятников, из которых 90% составляют памятники исламской культуры. Мы предлагаем реализовать туристические проекты и приватизировать [существующие] гостиницы, а также построить [новые] уровня 5 звезд в древних городах Узбекистана — Самарканде, Бухаре, Хиве», — подчеркнул он.

Стороны также обсудили дальнейшие действия совместной инвестиционной компании с уставным капиталом 1 млрд долларов, учредителями которой выступают Фонд развития Абу-Даби и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Фонд выделит льготный кредит на улучшение инфраструктуры Самарканда: автомобильных дорог и системы питьевого водоснабжения. В сотрудничестве с Национальным банком Узбекистана намечается строительство гостиницы и торгового центра.

Более того, Эльёр Ганиев предложил эмиратской стороне принять участие в организации единственного в регионе научно-исследовательского и сертификационного центра по выдаче сертификата «халол» международного образца, а также инвестировать в проекты в Навоийской и Наманганской областях в сфере сельского хозяйства, производства готовой текстильной продукции и создании сети гостиниц.