Роль маркетинга в современном мире безгранична. Мы незримо сталкиваемся с ним везде: во время выбора товара или услуги, реализации любого проекта и даже при устройстве на работу. Маркетинг в умелых руках позволяет достичь того идеала, когда покупатели будут получать именно те товары и услуги, которые им нужны, а производители — зарабатывать целые состояния на их продаже. Счастливы все. Даже в жизни отдельного человека самомаркетинг помогает получать лучшую работу, позиционировать себя как бренд и обустраивать личную жизнь.
На словах все красиво, а как происходит в жизни? Владелец бизнеса не понимает маркетолога, они будто находятся на разных планетах. И на простой вопрос о финансовой части и величине затрат на продвижение он получает странную реакцию и бомбардировку умными маркетинговыми терминами. Или же маркетолог сталкивается с непониманием заказчика, который не видит огромного труда, вложенного для достижения даже небольшого результата.
Маркетинг как 2х2
Для решения подобных сложностей в коммуникации Акселератор бизнеса G0 — привилегированный курс для управляющих и владельцев бизнеса — запускает инновационный модуль «Трансформация в маркетинг». Здесь каждый сможет трансформировать себя, свое дело, и выйти на совершенно новый уровень развития компании и ее продукта.
«Трансформация в маркетинг» — это 8-дневный интенсивный курс для владельцев бизнеса, руководителей, топ-менеджеров, директоров по маркетингу и маркетологов, которые хотят подняться на небывалый ранее уровень. Лекции и занятия проведут мировые специалисты и маркетологи, имена которых имеют значимый вес в странах Запада и Европы.
Что получат слушатели курса:
- возможность перевернуть свое представление и отношение ко всему окружающему;
- совершенно иной подход к маркетингу;
- расширение кругозора на 360 градусов;
- тотальную переоценку KPI;
- огромные продажи при малых затратах, а не наоборот;
- понятие о маркетинге как 2×2;
- возможность сделать себе имя в маркетинговой среде.
Кто будет спикером
Дмитрий Авдосьев — основатель и генеральный директор маркетингового агентства Intelligent Matters. Серийный предприниматель, стратегический партнер и консультант по маркетинговой деятельности Института Адизеса в России и странах СНГ.
Закончил Тель-Авивский университет и специализируется на стратегическом маркетинге. В 2014−15 годах входил в Топ-250 Генеральных директоров России по версии журнала «Генеральный директор». Под его началом было реализовано более 500 проектов в области маркетинга и продаж в российских и международных компаниях. Долгое время работал с международными брендами в Израиле, Польше и Германии.
Алексей Фролов — руководитель и тренер швейцарской консалтинговой компании «Густав Кейзер Тренинг Рус». Ведет программы тренингов по темам: лидерство и управление, мотивирующее наказание, новые медиа как механизм продвижения, продажи в сложной конкурентной среде, эффективная коммуникация, стресс-менеджмент, Insights, стратегический маркетинг, проект-менеджмент.
В число его клиентов входят такие компании, как Google, Microsoft, SITREX, Novartis, Berlin Chemie, Roche Group, Tchibo, Mercedes, Porsche, Komatsu, Toyota и другие.
Оксана Новоженина — консультант по нейроменеджменту и вопросам управления персоналом, бизнес-тренер и HR-блогер с более чем 15-летним опытом руководящей и консалтинговой работы в HR в компаниях AC Nielsen, InterContinental Hotels Group, General Motors Powertrain.
Имеет три высших образования, степень МВА по общему менеджменту (Нью-Йоркский университет, Прага) и международную сертификацию по HR-менеджменту (CIPD Level-5 in HRM). Является единственным сертифицированным специалистом по нейролидерству в Центральной Азии (NeuroLeadership Institute, USA); MBTI в Узбекистане; HOGAN Assessment (Personality Inventory, Development Survey, Motives, Values, Preferences Inventory) в Узбекистане.
Программа модуля
День 1−2 (29−30 марта). Спикер: Оксана Новоженина
- Нейроменеджмент коммуникации. Что действительно важно в коммуникации, как люди воспринимают информационные сообщения, на что необходимо обращать внимание при разработке рекламы.
- Нейроменеджмент клиентов. В чем истинные потребности потребителей, причины и процесс выбора, правила, обуславливающие шопинг, эмоциональные продвижения и продажи.
День 3−5 (1−3 апреля). Спикер: Дмитрий Авдосьев
- Эффективные изменения в компании. Кто такой Ицхак Калдерон Адизес и почему он считается одним из самых признанных в мире методологов управления изменениями.
- Стратегический маркетинг по Адизесу. Функция маркетинга в организации через модель жизненного цикла компании. Внутренний маркетинг и миссия.
- Стратегический маркетинг на основе спиральной динамики.
- Маркетинговая стратегия. Почему написание стратегии — головная боль для руководителя. Почему более 90% документов не реализуются на практике.
- Анализ рынка и конкуренты. Основные источники информации, методологии анализа и тенденции. Методы конкурентного анализа.
- Коммуникации. Почему большинство компаний не изучая свою аудиторию выбрасывают деньги на ветер.
День 6−8 (4−6 апреля). Спикер: Алексей Фролов
- Маркетолог. Представления маркетолога и механизмы его влияния.
- Психология и ее влияние. Как маркетологу донести свои мысли до окружения. Базовые знания о психологических преференциях.
- Практика. Модерация общения. Представитель различных преференций.
Как принять участие
Всем заинтересованным в участии в модуле «Трансформация в маркетинг» необходимо заполнить анкету.
Стоимость участия: 10,5 млн сумов
Даты проведения модуля: 29 марта — 6 апреля.
Место проведения: бизнес-центр «ТехноПлаза»
Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 90−971−00−13 (Зухра Абдурахманова)
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