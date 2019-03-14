Роль маркетинга в современном мире безгранична. Мы незримо сталкиваемся с ним везде: во время выбора товара или услуги, реализации любого проекта и даже при устройстве на работу. Маркетинг в умелых руках позволяет достичь того идеала, когда покупатели будут получать именно те товары и услуги, которые им нужны, а производители — зарабатывать целые состояния на их продаже. Счастливы все. Даже в жизни отдельного человека самомаркетинг помогает получать лучшую работу, позиционировать себя как бренд и обустраивать личную жизнь.

На словах все красиво, а как происходит в жизни? Владелец бизнеса не понимает маркетолога, они будто находятся на разных планетах. И на простой вопрос о финансовой части и величине затрат на продвижение он получает странную реакцию и бомбардировку умными маркетинговыми терминами. Или же маркетолог сталкивается с непониманием заказчика, который не видит огромного труда, вложенного для достижения даже небольшого результата.





Маркетинг как 2х2

Для решения подобных сложностей в коммуникации Акселератор бизнеса G0 — привилегированный курс для управляющих и владельцев бизнеса — запускает инновационный модуль «Трансформация в маркетинг». Здесь каждый сможет трансформировать себя, свое дело, и выйти на совершенно новый уровень развития компании и ее продукта.

«Трансформация в маркетинг» — это 8-дневный интенсивный курс для владельцев бизнеса, руководителей, топ-менеджеров, директоров по маркетингу и маркетологов, которые хотят подняться на небывалый ранее уровень. Лекции и занятия проведут мировые специалисты и маркетологи, имена которых имеют значимый вес в странах Запада и Европы.

Что получат слушатели курса:

возможность перевернуть свое представление и отношение ко всему окружающему;

совершенно иной подход к маркетингу;

расширение кругозора на 360 градусов;

тотальную переоценку KPI;

огромные продажи при малых затратах, а не наоборот;

понятие о маркетинге как 2×2;

возможность сделать себе имя в маркетинговой среде.

Кто будет спикером





Дмитрий Авдосьев — основатель и генеральный директор маркетингового агентства Intelligent Matters. Серийный предприниматель, стратегический партнер и консультант по маркетинговой деятельности Института Адизеса в России и странах СНГ.

Закончил Тель-Авивский университет и специализируется на стратегическом маркетинге. В 2014−15 годах входил в Топ-250 Генеральных директоров России по версии журнала «Генеральный директор». Под его началом было реализовано более 500 проектов в области маркетинга и продаж в российских и международных компаниях. Долгое время работал с международными брендами в Израиле, Польше и Германии.





Алексей Фролов — руководитель и тренер швейцарской консалтинговой компании «Густав Кейзер Тренинг Рус». Ведет программы тренингов по темам: лидерство и управление, мотивирующее наказание, новые медиа как механизм продвижения, продажи в сложной конкурентной среде, эффективная коммуникация, стресс-менеджмент, Insights, стратегический маркетинг, проект-менеджмент.

В число его клиентов входят такие компании, как Google, Microsoft, SITREX, Novartis, Berlin Chemie, Roche Group, Tchibo, Mercedes, Porsche, Komatsu, Toyota и другие.





Оксана Новоженина — консультант по нейроменеджменту и вопросам управления персоналом, бизнес-тренер и HR-блогер с более чем 15-летним опытом руководящей и консалтинговой работы в HR в компаниях AC Nielsen, InterContinental Hotels Group, General Motors Powertrain.

Имеет три высших образования, степень МВА по общему менеджменту (Нью-Йоркский университет, Прага) и международную сертификацию по HR-менеджменту (CIPD Level-5 in HRM). Является единственным сертифицированным специалистом по нейролидерству в Центральной Азии (NeuroLeadership Institute, USA); MBTI в Узбекистане; HOGAN Assessment (Personality Inventory, Development Survey, Motives, Values, Preferences Inventory) в Узбекистане.

Программа модуля

День 1−2 (29−30 марта). Спикер: Оксана Новоженина

Нейроменеджмент коммуникации. Что действительно важно в коммуникации, как люди воспринимают информационные сообщения, на что необходимо обращать внимание при разработке рекламы.

Нейроменеджмент клиентов. В чем истинные потребности потребителей, причины и процесс выбора, правила, обуславливающие шопинг, эмоциональные продвижения и продажи.

День 3−5 (1−3 апреля). Спикер: Дмитрий Авдосьев

Эффективные изменения в компании. Кто такой Ицхак Калдерон Адизес и почему он считается одним из самых признанных в мире методологов управления изменениями.

Стратегический маркетинг по Адизесу. Функция маркетинга в организации через модель жизненного цикла компании. Внутренний маркетинг и миссия.

Стратегический маркетинг на основе спиральной динамики.

Маркетинговая стратегия. Почему написание стратегии — головная боль для руководителя. Почему более 90% документов не реализуются на практике.

Анализ рынка и конкуренты. Основные источники информации, методологии анализа и тенденции. Методы конкурентного анализа.

Коммуникации. Почему большинство компаний не изучая свою аудиторию выбрасывают деньги на ветер.

День 6−8 (4−6 апреля). Спикер: Алексей Фролов

Маркетолог. Представления маркетолога и механизмы его влияния.

Психология и ее влияние. Как маркетологу донести свои мысли до окружения. Базовые знания о психологических преференциях.

Практика. Модерация общения. Представитель различных преференций.

Как принять участие

Всем заинтересованным в участии в модуле «Трансформация в маркетинг» необходимо заполнить анкету.

Стоимость участия: 10,5 млн сумов

Даты проведения модуля: 29 марта — 6 апреля.

Место проведения: бизнес-центр «ТехноПлаза»

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 90−971−00−13 (Зухра Абдурахманова)

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