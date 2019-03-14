Регистрационные удостоверения на ряд препаратов, содержащих фенспирид, аннулированы и исключены из реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это решение было принято экспертным советом Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 18 февраля.

Препараты, включающие фенспирид, назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей, в том числе, ринофарингита, ларингита и бронхиальной астмы.

Ранее в центр экспертизы поступила информация о результатах исследований по фармакологической безопасности фенспирида об оценке соотношения пользы и риска для состояние каналов проводящей системы сердца hERG.

«В опытах на изолированных и перфузируемых сердцах морских свинок путем измерения показателей ЭКГ, в том числе интервала QT, было показано удлинение реполяризации желудочков, — говорится в сообщении Минздрава. — Результаты данных исследований указывают на ингибирование hERG-каналов с низким резервом безопасности и у человека, что свидетельствует о возможности аналогичных результатов при применении препарата у пациентов в максимальной рекомендуемой и более высоких дозах».

«В данном контексте в качестве меры предосторожности держатель регистрационного удостоверения решает подать заявку на отзыв разрешения на продажу фенспирида по всему миру», — отмечается в сообщении.

Фармакологический комитет при центре экспертизы направил информацию о результатах исследования всем производителям, зарегистрировавшим в Узбекистане препараты с фенспиридом.

Компании Polpharma S.A. (Польша) и Les Laboratoires Servier (Франция) приняли решение об отзыве регистрационных удостоверений на таблетки и сироп «Эреспал» и сироп «Сиресп», после чего регистрационные удостоверения на эти препараты и были аннулированы и исключены из реестра разрешенных лекарств. Компания «Гедеон Рихтер» (Венгрия) также сообщила о принятии решения по таблеткам «Эпистат».

В настоящее время ожидается поступление информации от компаний «Галичфарм» и «Киевмедпрепарат» (Украина), Zentiva Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret и World Medicine Ilac San. Ve Tic. (Турция) и Glenmark Pharmaceuticals (Индия), по которым, отмечает Минздрав, также будут приняты соответствующие решения.

По данным Центра по международному мониторингу лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, имеется около 600 сообщений о побочных действиях фенспирида, в том числе кардиологические нарушения в форме тахикардии, синусной тахикардии, экстрасистолии, фибрилляции желудочков, суправентрикулярной тахикардии, аритмии, параксизмальной тахикардии, нарушения ритма по типу torsade de pointes, спазма коронарных артерий, брадикардии, трепетания сердца, кардиомиопатии и инфекционного миокардита.