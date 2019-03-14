Казахстан с 14 марта снял ограничения на ввоз в Казахстан свежего граната из Узбекистана, введенные с 19 февраля, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Узбекистана.

Договоренность об этом достигнута в Астане по итогам переговоров начальника Узгоскарантина Иброхима Эргашева с заместителем министра сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой и заместителем председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Алмабеком Марсом.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы укрепления взаимодействия между карантинными службами Узбекистана и Казахстана, карантинной фитосанитарной ситуации в двух странах и контроля за экспортом и импортом подкарантинной продукции.