На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в американском Лас-Вегасе узбекистанские спортсмены завоевывают золотые медали и устанавливают мировые рекорды, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 64 кг Кумушхон Файзуллаева не только завоевала медали высшей пробы, но и установила мировой рекорд. Спортсменка в рывке подняла 93 кг, в толчке — 122 кг, и по итогам двоеборья с результатом 215 кг установила мировой рекорд.

Ранее три золотых медали сборной Узбекистана принесла 14-летняя Нигора Абдуллаева (до 49 кг). В рывке спортсменке покорились 75 кг, а в толчке — 90 кг, что дало в сумме двоеборья 165 кг и победу на чемпионате мира.

Среди юношей отличился Асадбек Нариманов, который в категории до 73 кг завоевал одну золотую и две серебряные медали. Штангист в упражнении рывок поднял 133 кг — золотая медаль, в «толчке» — 154 кг и серебряная медаль, по итогам двоеборья — 287 кг и второе место.

Чемпионат по тяжелой атлетике в Лас-Вегасе завершится 15 марта. В соревнованиях принимают участие атлеты из более двухсот атлетов из 50 стран в возрасте 13−17 лет. Узбекистан на первенстве представляют восемь спортсменов.