Ташкент занял 203-е место в рейтинге лучших городов мира по качеству жизни, который ежегодно составляет международная консалтинговая компания Mercer. Всего список включает 231 город.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как политическая, экономическая и социально-культурная среда, доступность государственных услуг, транспорта, потребительских товаров, развлечений и жилья.

Самым комфортным для жизни городом мира десятый год подряд признана Вена (Австрия). На втором месте — Цюрих (Швейцария), на третьем — Ванкувер (Канада) и Мюнхен (Германия). В десятку лучших также попали Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф и Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).

Из городов Центральной Азии лучший результат у Алматы (Казахстан) — 177-я строчка в рейтинге. Ашхабад (Туркменистан) занял 211-е место, Душанбе (Таджикистан) — 215-е, Бишкек (Кыргызстан) — 206-е.

Список замыкают Сана (Йемен), Банги (ЦАР) и Багдад (Ирак).



