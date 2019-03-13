8 марта уже позади. Мужчины могут выдохнуть: благоухающие букеты, парфюмерия и конфеты раздарены, любимые женщины окружены вниманием. А между тем мамы и жены ценят практичность не хуже букетов и украшений. Ведь порой, чтобы превратится из домашних «золушек» в настоящих королев, им не хватает совсем немного времени на себя. Того свободного времени, которое им подарит бытовая техника Kärcher.

Kärcher («Керхер») — мировой эксперт в области чистоты, который постоянно работает над поиском эффективных решений для наведения порядка. Техника Kärcher это немецкая надежность и экологичные технологии, которые избавляют от тяжелой грязной работы, оставляют больше времени для заботы о себе и берегут маникюр. Это важно!





Kärcher знает, что нужно женщинам, поэтому в честь весенних праздников ООО Asia Clean Center, официальный представитель Alfred Karcher SE & Co.KG в Узбекистане, объявляет скидки до 25% на бытовую технику для дома. В магазине компании можно найти пароочистители, пылесосы, паровые гладильные комплексы, стеклоочистители, электровеники, аппараты для чистки и сушки ковров, минимойки и многое другое.

И не страшно, если на работе завал, и на поездку в магазин совсем нет времени. Ознакомиться со всем ассортиментом техники и купить ее в подарок можно в интернет-магазине karchermarket.uz. Курьер привезет покупку в течение суток и передаст домашнего помощника прямо в руки довольной хозяйке.





Таким полезным помощником может стать пылесос Kärcher. Так, компактный и надежный пылесос VC3 одинаково хорошо справляется с сухой уборкой линолеума, ламината, кафеля и ковров с длинным ворсом. Благодаря циклонной технологии он остается мощным и тихим одновременно, поэтому не разбудит детей. Никаких мешков: выбросить собранный мусор можно за пять секунд, не прикасаясь к нему руками.

Пылесос VC6 станет королем домашней уборки. Благодаря продуманной конструкции и энергосберегающей турбине он потребляет мало энергии, но при этом имеет очень мощную силу всасывания. Все пылесосы Kärcher снабжены особым HEPA-фильтром, который задерживает до 99,9% пыли. А значит, она не будет оседать на мебели и беспокоить аллергиков.





Незаменимым помощником для хозяйки станет и пароочиститель. SC 4 EasyFix Iron поможет очистить дом быстро, эффективно и без вреда для здоровья. С таким устройством можно отказаться от бытовой химии: мощная струя пара высокой температуры удаляет загрязнения с любых поверхностей и одновременно убивает до 99,9% всех известных микробов.

Пароочистителем можно добиться идеальной чистоты натурального камня, плитки, ПВХ, ламината или вощеного паркета, а также легко освежить ковры. Он легко удалит стойкие загрязнения с варочных панелей, вытяжек, мельчайших щелей и даже известковый налет на кафельной плитке в ванной. И все что нужно — заправить его чистой водой.





Если добавить к пароочистителю гладильную доску, то получится паровая гладильная станция SI 4 EasyFix Premium Iron. Karcher предлагает к ней обширный набор аксессуаров, включая насадку для ухода за текстилем и чистки полов. Например, паровой утюг сократит время глажения одежды на 50%. Струя пара бережно и глубоко проникает в структуру ткани, поэтому брюки и рубашки всегда будут идеально отглаженными. А специальная насадка для пола сделает практически стерильным пол, что особенно актуально, когда в доме есть маленькие дети.





Вслед за любимыми женщинами можно порадовать и себя. Перед сезоном дождей Kärcher предлагает для мужчин четыре модели знаменитых минимоек: K4, K5 и K7. Легкий, портативный, но при этом мощный аппарат плотной струей воды отмоет любую грязь на автомобиле, велосипеде, ограждении и садовом инвентаре. А поворотная насадка и система подачи моющего средства поможет хозяину сделать это еще проще.

До конца весны можно купить полезную и универсальную технику Karcher по выгодной цене. Магазин объявляет скидку до 25% на ассортимент пылесосов, пароочистителей и минимойку K5 Compact.

Интернет-магазин: karchermarket.uz

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