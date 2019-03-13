Университет журналистики и массовых коммуникаций с 2019/2020 учебного года примет 20 человек на грантовой основе для обучения военной журналистике. Об этом стало известно в среду на заключение меморандума между вузом и Министерством обороны Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства, обучение специалистов будет проходить по четырехлетней программе бакалавриата, также предусмотрены четырехмесячные курсы переподготовки. В программу будут включены занятия по военным предметам.

Открытие нового направления «повысит количество аналитических материалов на армейскую тематику, позволит более профессионально отобразить военную жизнь в аудиовизуальных и интернет-СМИ», отметил ректор университета Шерзод Кудратходжаев.

Экзамен будет проходить в два этапа: на первом действующие офицеры и практикующие журналисты будут проводить собеседование, на втором этапе будет оцениваться физическая подготовка и результаты тестовых испытаний.

Преподавать студентам бакалавриата будут офицеры и профессора, на курсах повышения квалификации — специалисты пресс-служб и медиа-структур министерств обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности.